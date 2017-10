La situació política posa sobre la taula la «viabilitat» del pacte al Consell del Bages

La situació política que es viu a Catalunya ha posat sobre la taula la viabilitat del pacte tripartit entre ERC, PSC i ICV que hi ha al Consell Comarcal del Bages. Els republicans valoren el gest del Grup del PSC del Consell, que s'ha posicionat en contra de l'aplicació de l'article 155 a través d'un comunicat, però es mantenen a l'«expectativa» dels esdeveniments.

El president del Consell Comarcal, Agustí Comas (ERC), afirmava ahir que «ja fa dies que en parlem, no només arran del 155, sinó que des del 2 d'octubre que està sobre la taula la viabilitat del pacte». Comas assegura que es va demanar al grup del PSC que es posicionés davant la situació política i després de fer-ho entenen que «hi ha hagut un gest en la línia de país que esperàvem» però «hem d'anar veient com evoluciona tot». Tot i així, destaca que finalment seran les agrupacions comarcals dels dos partits les que acabaran de decidir la continuïtat o no del pacte de govern. El Consell del Bages està governat per un tripartit d'esquerres format per ERC, amb 11 consellers, PSC, amb 5, i ICV amb un.

El grup del PSC al Consell Comarcal del Bages assegura en el seu comunicat que «no compartim la decisió del Govern d'Espa-nya de respondre amb l'anunci d'avançar en l'aplicació de l'article 155 de la Constitució» perquè considera que «no és la solució perquè comportaria pèrdua d'autogovern de Catalunya i és una acció que esdevindrà contraproduent, totalment contrària a la mesura de diàleg a la qual apel·lem els i les socialistes del Bages». Per aquest motiu, diu el text, «exigim que sigui la política qui resolgui el problema polític, no les accions jurídiques i judicials, que només ens conduiran a nous actes de repressió policial i d'autoritarisme d'estat».El grup també condemna l'actuació policial de l'1 d'octubre i insisteix «en l'exigència de revocació immediata de la decisió de l'Audiència Nacional de dictar presó incondicional per als presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural».

Per la seva banda, la presidenta del PDeCAT del Bages, Ivet Castaño, ha recordat a través del seu compte de Twitter que «qui dóna suport al 155 governa amb pacte al Consell», en referència al PSC, i demana als republicans del Bages si pensen «moureu fitxa» o si en seran «còmplices».