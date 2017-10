Manuel Valls vindrà a Catalunya a defensar la unitat d'Espanya

L'ex-primer ministre francès Manuel Valls vindrà a Catalunya per defensar la unitat d'Espanya abans de les eleccions del 21 de desembre. Així ho ha explicat ell mateix en una entrevista a 'Le Parisien', on ha indicat que ha estat convidat per la societat civil catalana juntament amb altres líders europeus. "Volem mostrar el nostre compromís amb una Espanya oberta i el fet que Catalunya ha de triar la seva destinació a Espanya i Europa. No hi ha altra manera possible", ha dit. Valls ha opinat que el govern espanyol ha actuat correctament convocant els ciutadans a les urnes ràpidament, "reduint al màxim la incertesa". "Cal esperar que surti un govern que retorni a la via de la saviesa i el diàleg", ha afegit l'ex primer ministre, que ha advertit que l'enfrontament pot durar i cal tenir cura "perquè la història pot tornar a ser tràgica".

Segons ell, hi ha moltes raons que expliquen les tensions entre Barcelona i Madrid, però ha afegit que "res pot justificar el projecte independentista", que està provocant la "crisi més seriosa" a Espanya des del 78, quan es va aprovar una Constitució "de les més democràtiques del món". El que està passant, al seu parer, és "més greu" que el cop d'estat del 23-F.

Valls ha criticat que els independentista hagin fet creure als catalans que "la secessió serà possible sense risc, que Catalunya es quedarà a la UE i que les empreses no es mourien".