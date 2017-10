Els populars descarten una coalició amb socialistes i Ciutadans

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va confirmar ahir que «ara mateix no està a sobre de la taula» una possible coalició entre el PPC amb els socialistes catalans i amb Ciutadans per concórrer a les eleccions catalanes el 21 de desembre.



Després de la reunió del comitè executiu nacional del PP, Maíllo tampoc no va voler aventurar possibles pactes postelectorals encara que va assenyalar que «tothom» coneix els plantejaments del seu partit i «totes les vies estan obertes» per arribar a acords, que en cap cas serien amb els «qui pretenien liquidar Espanya». Això no obstant, va insistir que és «molt prematur» parlar de pactes, i va recalcar que el PP es presenta a Catalunya a les eleccions com «un valor segur i fiable» que ha demostrat estar «a les bones i a les males» defensant només la llei.