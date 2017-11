Les peticions d'hipoteques es frenen durant l'octubre a Catalunya

Les peticions de taxacions hipotecàries de les entitats financeres, el gruix de l'activitat de les empreses de taxacions, s'ha frenat a Catalunya a l'octubre, coincidint amb la celebració del referèndum el dia 1, l'aturada de país el dia 3 i les mobilitzacions posteriors entorn al desenvolupament del procés independentista, segons les dades de l'empresa Tinsa.

Entre el mes de gener i el setembre, el nombre de peticions de taxacions a Catalunya mantenia una tendència de creixement del 15%. Aquesta tendència s'ha capgirat a l'octubre amb una caiguda de l'11% en relació amb el nombre de peticions que es van fer a l'octubre del 2016.

Per contra, en el conjunt de l'Estat espanyol entre gener i setembre les peticions han crescut el 15% i a l'octubre han mantingut la tendència a l'alça amb un 13% d'augment.

La companyia Tinsa no considera encara que aquestes primeres dades de caigudes de peticions de taxacions d'hipoteques a l'octubre siguin el suficientment rellevants en el temps com per determinar un impacte negatiu de més amplitud per a Catalunya o en el conjunt de l'Estat espanyol.

Jorge Ripoll, director del servei d'estudis de Tinsa, va manifestar que aquestes primeres xifres de caigudes que s'han registrat a Catalunya són massa recents i puntuals com per determinar l'inici d'una tendència descendent o per materialitzar un impacte negatiu en els preus.

Ripoll va assegurar que «les grans ciutats, on l'habitatge s'ha revaloritzat més d'un 7% des que va començar l'any, segueixen sent els motors del mercat». El director general va afegir que «encara és aviat per saber si la ralentització de l'activitat hipotecària detectada a l'octubre a Catalunya tindrà efectes negatius en l'evolució dels preus», va reblar.

Catalunya i en concret la ciutat de Barcelona i tots els seus barris van liderar aquests darrers trimestres els increments de preus dels habitatges en el conjunt de l'Estat, segons les estadístiques de Tinsa.



Augmenten els preus

Els índexs de Tinsa d'octubre indiquen que el conjunt de les grans ciutats han vist augmentar els preus a l'octubre un 6,4% en relació amb el mateix mes de l'any passat. En els índexs mensuals, Tinsa no informa en termes desagregats per ciutats. Tot i aquest fort augment dels preus, el cost de l'habitatge en el conjunt d'aquestes grans ciutats encara està un 40% per sota dels preus màxims que es van registrar abans de l'esclat de la bombolla immobiliària.

L'efecte més concret d'aquest fet conjuntural circumscrit ara per ara al mes d'octubre a Catalunya es podrà comprovar a finals d'any quan Tinsa publiqui l'informe corresponent al quart trimestre, on recollirà les dades i els preus de les quatre capitals de demarcacions catalanes i els barris i districtes de la capital catalana.