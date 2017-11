Pisarello i Varoufakis parlen d'austeritat, municipalisme i de la situació política de Catalunya

El primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, s'ha reunit aquest dijous amb l'exmininistre de Finances grec Yanis Varoufakis en una trobada a l'Ajuntament on han abordat qüestions com l'austeritat, el municipalisme i també la situació política de Catalunya i d'Espanya. Els dos han defensat l'aliança de les ciutats, especialment per lluitar contra l'austeritat, però també han comentat els últims esdeveniments del procés. Varoufakis sempre ha mostrat una posició sobre aquesta qüestió semblant a la que defensen els comuns. A la reunió també ha assistit Jordi Ayala, gerent d'Economia. El mateix Pisarello ha comentat a través de Twitter que "amb amics així, tot és possible". "Un luxe xerrar sobre economia política i sobre la necessària refundació d'Europa amb Jordi Ayala i Yanis Varoufakis", ha afegit.