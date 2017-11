Puigdemont: l'actual UE ha esdevingut «una caricatura» en mans dels qui han «corromput els seus valors fundacionals»

Carles Puigdemont ha assegurat en una entrevista exclusiva amb l'ACN que si a les eleccions del 21-D hi ha "una majoria clara de vots i escons" a favor de la independència és "imperatiu que es respecti". "Hi hauria un abans i un després d'uns resultats" amb majoria a favor de la República, segons Puigdemont, que destaca que per això ha demanat al govern espanyol i la Unió Europea que diguin "explícitament" si respectaran o no els resultats dels comicis. El resultat de les urnes "s'ha d'acceptar amb totes les conseqüències", ha indicat Puigdemont, afegint que no es pot tolerar una "democràcia segrestada en funció de si al governant de torn li convé o no el que els ciutadans trien". "Els ciutadans són majors d'edat", ha advertit.

"Qui té el comandament de les coses que han de passar al nostre país no es diu Rajoy, no es diu Tribunal Constitucional, no es diu Enric Millo, no es diu fiscal Maza, no es diuen grups de comunicació públics i privats que fan el caldo gros en aquesta estratègia, es diuen ciutadans i ciutadanes de Catalunya", ha destacat Puigdemont.

Segons ell, són només els catalans els que tenen "dret a autoritzar ajornar, accelerar o recular" el rumb que ha de prendre el país. "Sempre ha estat així, i ha de continuar sent així", ha dit, remarcant que cal "garantir la via democràtica a la independència, a la república, al procés constituent" perquè sense aquesta via "això no és possible". "Necessitem reforçar la via democràtica per poder fer possible tots els desitjos de la majoria dels catalans", ha dit, destacant que els representants polítics han de "respectar la voluntat de la gent".

Preguntat per com actuaria en cas de liderar i guanyar una llista electoral, especialment tenint en compte el procés judicial obert contra ell i la resta del govern a l'Estat espanyol, Puigdemont ha dit que "les decisions que s'hagin de prendre es faran en funció dels resultats".

"Que ningú en tingui cap dubte, el missatge més poderós que podem enviar al món i també a l'Estat espanyol és que la majoria que hem anat construint tots aquests anys no és una moda ni un accident de la història, és fruit de la voluntat. I que això es tradueix: en escons, en vots i, per tant, en polítiques", ha afegit.

En aquest sentit, Puigdemont ha dit que el govern que sorgeixi dels comicis, "l'endemà" s'haurà de posar a fer política, amb la primera prioritat de frenar el 155. "És innegociable, prou 155, recuperem les institucions", ha afirmat. A més, el president ha assegurat que cal recuperar "el terreny perdut a la democràcia" a causa de "l'acció de l'Estat". "És un deure de tots els demòcrates", ha destacat Puigdemont, "siguin o no independentistes". "No hi pot haver cap govern que corregeixi l'opinió dels ciutadans, almenys en democràcia", ha sentenciat.

El rol d'Europa



"Hi ha molts països i actors polítics que viuen amb estupefacció la regressió democràtica a l'Estat espanyol, ho manifestin o no en públic", ha assegurat Puigdemont. "És evident que si en unes eleccions que poden ser lliures i netes, tal com és el nostre desig, hi ha una majoria clara en vots i escons d'una comunitat que diu 'jo vull ser un estat independent', és imperatiu que es respecti aquesta decisió", ha remarcat.

En un acte recent amb 200 alcaldes a Brussel·les, Puigdemont va apel·lar directament als presidents de la Comissió Europea i el Parlament, Jean-Claude Juncker i Antonio Tajani, a què donin resposta a Catalunya, però no va mencionar el del Consell, Donald Tusk. El polonès, tot i no reconèixer la independència, va demanar a Rajoy que fes servir "la força dels arguments i no la força" per resoldre la crisi catalana. "A mi em tranquil·litzen les paraules que expressen líders polítics que fins i tot estant obertament en contra de la independència, estan absolutament a favor de la democràcia, de que hi hagi una solució política, no judicial, una solució dialogada, no repressiva, al conflicte evident que existeix entre Catalunya i Espanya", ha dit Puigdemont, preguntat, precisament, per Tusk.

Segons ell, "amb la boca petita" hi ha "molta gent" que "quan no té davant un micròfon es demana què caram està fent el govern espanyol, que no s'asseu a negociar". "Ho ha vist tot el món, ha intentat reprimir amb violència, ara anul·lant l'autogovern i les institucions, perseguint-nos a nosaltres, però tanmateix seguim aquí, perquè la realitat existeix", ha indicat.

Amb tot, Puigdemont ha criticat que l'actual Unió Europea s'hagi convertit en una "caricatura del que és Europa". "En mans d'aquesta gent, gent que fins i tot ha corromput els valors fundacionals de la UE, és evident que no hi ha cap voluntat d'ajudar a la resolució política del conflicte", ha lamentat.

Segons el president, la UE pot estar "en risc en mans dels encarregats de 4 o 5 governs de torn que han confós la UE amb la unió dels seus interessos polítics i econòmics". "Jo sóc pessimista, i perquè sóc pessimista, em sento més obligat que mai a lluitar per Europa, perquè no vull que aquest projecte de pau, de democràcia, de prosperitat, fraternitat, de barreja de cultures i llengües diferents pugui quedar en risc", ha conclòs.