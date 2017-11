Els Mossos investiguen la mort de dues persones en un pis de Badia del Vallès

Una dona i un home –mare i fill– han aparegut morts aquest dilluns al seu domicili, a Badia del Vallès. Els veïns del bloc de pisos on vivien, al carrer Santander, haurien alertat la policia per una forta pudor a l'escala. Segons han explicat a l'ACN alguns testimonis, ja feia dies que se sentia aquesta olor, però fins aquest migdia no havien decidit avisar els Mossos. En arribar, els agents han trobat les dues persones mortes. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen què ha passat i, des d'aquest migdia, els agents són al lloc dels fets recollint proves. El domicili és a tocar d'una de les principals avingudes que travessa el municipi.