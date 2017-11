Arxivat el cas de pornografia i exhibicionisme contra els pares de la Nadia

L'Audiència de Lleida ha arxivat la causa als pares de Nadia, que vivia a Fígols i Alinyà, a l'Alt Urgell, perquè no ha quedat «mínimament justificat» que cometessin el delicte de pornografia infantil i exhibicionisme pels quals un jutge va acordar enviar-los a judici, arran de les fotos on apareixien practicant sexe al costat de la menor. En un acte que no es pot recórrer, l'Audiència de Lleida revoca la decisió del titular del jutjat d'instrucció 1 de la Seu d'Urgell i acorda el sobreseïment de la peça per pornografia i exhibicionisme obert als pares de Nadia, que tenen un altre procediment per la suposada estafa amb els donatius que recollien per tractar-la d'una malaltia rara.

Segons l'escrit al qual ha tingut accés Efe, el jutge no considera provat que els pares mantinguessin relacions sexuals mentre la nena estigués desperta, malgrat executar-les al mateix llit on dormia la menor.

En aquest sentit, a més, el jutge dóna per vàlida la versió dels pares en assegurar que la nena estava adormida mentre practicaven sexe i, per a això, es basa en l'hora en les quals les fotografies van ser preses. En relació amb la desena d'imatges trobades en l'ordinador dels pares en les quals es podia veure la menor despullada i en diferents poses, el jutge creu que «difícilment es pot afirmar amb rotunditat que tinguin un inequívoc contingut sexual».