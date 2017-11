Espinosa serà el número 11 de la llista de Ciutadans

El manresà Antonio Espinosa ocuparà el lloc número 11 de la llista de la demarcació de Barcelona de Ciutadans al Parlament per a les eleccions del 21 de desembre. D'aquesta manera, Espinosa cau cinc llocs, ja que en els anteriors comicis ocupava el lloc número 6, al qual ara anirà l'independent Nacho Martín Blanco.

La llista estarà encapçalada per l'actual cap de l'oposició, Inés Arrimadas, que estarà acompa-nyada pel seu actual nucli dur parlamentari i persones de confiança com Carrizosa, Espejo-Saavedra o De Páramo en les primeres posicions. La majoria dels membres de la llista de Cs repeteix en aquestes eleccions, ja que la formació taronja se sent «satisfeta» amb l'equip que va configurar en aquesta legislatura.