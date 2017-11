Puigdemont insta Rajoy i la UE a obrir "una nova etapa de negociació" si el 21-D guanyen els independentistes

El president Carles Puigdemont ha reclamant al president espanyol, Mariano Rajoy, i a les institucions europees que obrin una "nova etapa de diàleg i negociació" amb Catalunya si el 21-D guanyen les forces independentistes. "Si la majoria del poble català vol ser independent, és una resposta real, una realitat, i nosaltres hem de fer política amb la realitat, no amb la fantasia", ha dit Puigdemont en una entrevista amb l'exprimer ministre escocès, Alex Salmond, en el seu primer programa a RT. "Si en les properes eleccions guanyem, proposa al senyor Rajoy, al senyor Juncker, al senyor Tajani, acceptar-ho i començar una nova etapa de diàleg i negociació sobre aquesta realitat", ha dit.

Puigdemont ha dit que l'aplicació de l'article 155 a Catalunya ha estat un "error" que ha obert "una nova era" al país, però s'ha mostrat confiat que "al final d'aquesta era començarà la República catalana". "En aquestes condicions no és possible, no hi ha futur per Catalunya a Espanya", ha remarcat. "Estic convençut de la victòria", ha dit Puigdemont, que ha afegit que "la democràcia prevaldrà" i que els catalans han de "resistir".

Puigdemont ha recordat, a més, que "no hi ha possibilitat d'aconseguir el procés sense negociació", i ha apel·lat també a l'ONU a implicar-se per "ajudar" convidant totes les parts a "començar el diàleg i les negociacions".

El president ha assegurat a Salmond que el govern espanyol ha rebutjat fer un referèndum com el britànic perquè "saben perfectament que hi ha una gran majoria a Catalunya que no accepta la situació actual". Segons Puigdemont, Rajoy i el seu executiu "veuen la unitat d'Espanya com una religió, no és un tema polític, és un tema espiritual, de fe". "Hi ha una incapacitat intel·lectual d'admetre la possibilitat real que Espanya pugui ser diferent", ha lamentat.