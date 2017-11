Pilarín Bayés, el pare Manel i Salvador Cardús s'incorporen a la llista de Junts per Catalunya

La candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) continua incorporant més figures d'independents, quan falten poques hores perquè es tanquin les llistes de les eleccions del 21-D. Tal i com ha pogut saber l'ACN, el sociòleg Salvador Cardús; el catedràtic de ciències polítiques Ferran Requejo; la il·lustradora Pilarín Bayés; el sacerdot pare Manel; la religiosa teresiana Viqui Molins; i el metge epidemiòleg Antoni Trilla, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, s'incorporen a la candidatura que encapçala el president destituït, Carles Puigdemont.

Un altre nom destacat que s'ha unit a la candidatura de Puigdemont és el del fins ara director de RAC 1 Eduard Pujol, que avui mateix ha presentat la seva renúncia com a màxim responsable de la cadena. Pujol serà el número 11 de la llista per Barcelona.

La majoria d'aquests noms ocuparan un lloc simbòlic, segons fonts coneixedores de l'elaboració de la llista. Així, per exemple, Bayés serà la penúltima per Barcelona. A més, s'ha confirmat que el fins ara diputat parlamentari Oriol Amat també formarà part de la llista, després d'haver anat de 7 per Barcelona a la candidatura de JxSí el 2015 com a independent.