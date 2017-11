Eurodiputats de tots els grups s'oposen als empresonaments de polítics catalans

L'empresonament d'Oriol Junqueras i set consellers cessats més, així com el dels activistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, és "inacceptable". Així s'han expressat eurodiputats de tots els grups polítics al Parlament Europeu en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, en les quals també han reclamat solucions "polítiques" al conflicte. Els empresonaments no s'han pogut debatre a l'Eurocambra pel vet de populars i socialistes, però fins i tot a les files d'aquests dos grans partits hi ha eurodiputats que condemnen la decisió de la justícia espanyola i reclamen a l'Estat una nova estratègia. Fins i tot Santiago Fisas, del PP català, va mostrar-se partidari, en declaracions a l'ACN, a que els consellers empresonats surtin "com abans millor" de la presó per poder fer campanya.



FRANC BOGOVIC

Eurodiputat del PP europeu i exministre eslovè

"No és acceptable que líders polítics estiguin a la presó"

"La solució s'ha de trobar en l'espai polític, i no a la presó"

"Aquestes coses no haurien de passar, tampoc el que vam veure l'1 d'octubre"

"És necessari aturar aquest camí del no-diàleg"

"És inacceptable que en un país de la UE, que respecta les lleis democràtiques, no es pugui trobar el diàleg suficient per a una solució".

ANA GOMES

Eurodiputata socialista portuguesa

"Em sembla una desgràcia per Espanya que això hagi sigut necessari. "Espero que siguin alliberats aviat i que la qüestió s'arregli per la via negociadora i no per aquest tipus de mesures que desgracien el nom d'Espanya"

"Estic esperant l'autorització del ministeri de Justícia d'Espanya per visitar Romeva a la presó"

IVAN JAKOVCIC

Erodiputat liberal croat

"L'empresonament no és una solució. Hem de trobar-ne una altra, el diàleg polític"

"Els assumptes polítics només es poden resoldre amb diàleg polític, i per això convido a tothom, els demano, que parlin...Parlar, parlar, parlar. Ni empresonaments, ni sang, res més, només diàleg"

TAMÁS MESZERICS

Eurodiputat hongarès del grup Verds/EFA

"És certament una mala idea, és un mal precedent i no crec que pugui contribuir, de cap manera, a trobar una solució raonable i política"

"Tots nosaltres estem interessats en una solució raonable i política al problema".

MARISA MATÍAS

Eurodiputada portuguesa

"Estem parlant de presos polítics, i no de polítics presos, que és molt diferent"

"Estan tancats per un delicte d'opinió, per defensar un programa electoral amb el que es van presentar a les eleccions".

DAVID HANNAN

Eurodiputat britànic

"No em puc imaginar que David Cameron no hagués discutit amb els escocesos la pregunta i els termes del referèndum sinó que hagués arrestat Alex Salmond"