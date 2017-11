Un advocat belga considera difícil que Puigdemont pugui aturar l'extradició

La defensa de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica ho tindrà difícil per aturar l'euroordre d'Espanya contra ells, ja que aquesta eina va ser dissenyada per garantir un lliurament gairebé automàtic entre països, va dir ahir a Efe un expert penalista.

«Hi ha moltes possibilitats que sigui executada, excepte si es guanya una mica de temps, però en principi no hi ha cap raó perquè no sigui executada», va explicar l'advocat i professor de Dret Penal a la Universitat Lliure de Brussel·les Pierre Chomé.

«Vam fer l'ordre europea perquè això sigui totalment automàtic», va afegir en referència a l'ordre europea de detenció i entrega (OEDE), l'instrument que l'Audiència Nacional ha utilitzat per demanar a Bèlgica l'extradició dels exdirigents catalans que van arribar a Brussel·les el 30 d'octubre.

El jutge de la Cambra del Consell (tribunal de primera instància belga) ha de decidir si hi dóna compliment després de l'audiència que se celebrarà el 4 de desembre, data fixada després de l'ajornament de la vista de divendres passat, i fins a aquest dia tant la defensa com la Fiscalia de Brussel·les poden presentar els seus al·legats per escrit.

El Ministeri Públic belga demanarà que s'executi l'ordre per tots els càrrecs que demana la Justícia espanyola excepte el de prevaricació, i considera que els de sedició, rebel·lió, malversació i desobediència tenen com a equivalent a la llei belga la coalició de funcionaris i el desviament de fons públics.

Segons Chomé, encara que qui decideix sobre l'ordre és el jutge i no el fiscal, en aquesta tessitura serà difícil invalidar-la, ja que tots els països de la UE comparteixen les mateixes regles de procediment. Aquest expert considera que el més normal seria que el jutge belga digui als acusats que, encara que tinguin raó, han de provar davant la justícia espanyola la seva innocència, ja que no correspon a Bèlgica jutjar el cas.

Segons el procediment de l'euroordre, el tribunal belga ha de decidir si hi ha base per lliurar els individus en qüestió, però no pot sentenciar sobre els delictes que se'ls atribueixen. No obstant això, el lletrat recorda que la Justícia espanyola només podrà jutjar els exmandataris catalans per aquells delictes pels quals el jutge belga concedeixi l'euroordre.