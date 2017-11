Casado diu que estan «farts» de Puigdemont i li demana que «deixi de donar mítings i es prepari bé la seva defensa»

El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, ha assegurat que des de les files del seu partit estan "farts" de l'actitud del president Carles Puigdemont des de Bèlgica i li ha demanat que "deixi de donar míting i es prepari bé la seva defensa". "Que ens deixin tranquils, ja no cola, els hem vist les vergonyes i estem farts, han passat de l'Espanya ens roba a l'Espanya ens mata", ha manifestat en la roda posterior al comitè de direcció. Casado també ha demanat a Puigdemont que deixi de referir-se al franquisme –com ha fet aquest dilluns quan es compleixen 42 anys de la mort del dictador: "Cal oblidar la història que a tots ens afecta negativament", ha manifestat. En clau electoral, ha dit que faran una campanya "en positiu" i ha pronosticat que milloraran els resultats que els donen les enquestes. Casado també considera que el 21-D pot ajudar a "recuperar el terreny perdut en 40 anys d'adoctrinament" i critica "la indefinició" del PSC en referència a pactes postelectorals amb les forces independentistes.

El vicesecretari del PP ha criticat la "mala elecció" dels partits independentistes per repetir a les seves files noms de dirigents i consellers empresonats o investigats. A més, ha carregat contra Puigdemont i li ha demanat que "es deixi de mítings i es prepari per la seva defensa". També ha criticat les paraules de la secretària general d'ERC, que acusava el govern espanyol d'haver amenaçat "amb morts al carrer" si es desplegava la república. "Són unes declaracions indecents, falses i inventades", ha dit Casado, que considera que les forces independentistes han passat de "l'Espanya ens roba a l'Espanya ens pega o ens mata".

També ha acusat les forces independentistes de ser "companys dels terroristes". "Els únics que han justificat la violència van ser ells: ho ha fer Jordi Sànchez defensant l'atemptat d'Hipercor o quan es fan selfies amb Otegi", ha apuntat.

En clau electoral, també ha remarcat que faran "una campanya important i en positiu" a Catalunya i ha tret pes a les enquestes que, com la d'El Períodico aquest dilluns, els releguen a última força del Parlament amb 6-7 escons. "Els catalans valoraran el coratge i valentia d'afrontar el 155 i convocar eleccions", ha dit, tot reconeixent que a Catalunya el PP té "molt vot ocult".

També ha recordat que presentaran al ple del Congrés una iniciativa per a reforçar l'alta inspecció del Ministeri d'Educació i considera que el 21-D ha de servir per "recuperar el terreny perdut en 40 anys d'adoctrinament, de sectarisme". Per a Casado, els líders independentistes són "supremacistes".



Alerta al PSC



Casado ha llençat també un avís al PSC, a qui ha alertat de la possibilitat de reedició d'un tripartit. "Iceta sap millor que ningú a què condueix un tripartit, i és a l'empobriment, a generar més crispació i a la radicalització que tots hem vist de CiU", ha manifestat. També ha criticat "l'equidistància" dels comuns que, segons afirma, insisteixen en parlar de "blocs".

Sobre Maza, ha destacat que era una persona "irreprotxable" des del punt de vista "personal i laboral" i ha negat que la seva tasca estigués afectada per ingerències polítiques. En aquest sentit, ha fet costat als ministres Catalá i Zoido que han avançat que s'investigaran els tuits a les xarxes que ataquen la seva figura o que fan broma de la seva mort. "Les xarxes socials no es poden convertir en un femer anònim", ha manifestat.