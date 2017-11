El president Mugabe, expulsat del poder pel seu mateix partit a Zimbàbue

La governant Unió Nacional Africana de Zimbàbue-Front Patriòtic (ZANU-PF) va nomenar ahir l'exvicepresident, Emmerson Mnangagwa, candidat a les eleccions presidencials del 2018, després de destituir Robert Mugabe com a número 1 del partit i donar-li un ultimàtum perquè dimiteixi com a president del país.

Un portaveu va informar que la decisió va ser adoptada durant una reunió extraordinària del Comitè Central de la ZANU-PF celebrada ahir, després de destituir Mugabe com a líder del partit, si bé el seu nomenament haurà de ser confirmat en un congrés el desembre.

A més, es va expulsar del partit la primera dama, Grace Mugabe, i alguns dels seus aliats, entre ells el ministre d'Educació Superior, Jonathan Moyo, o el de Finances, Ignatius Chombo. El Comitè Central és l'òrgan encarregat de prendre les decisions a la ZANU-PF i la sessió d'ahir s'havia convocat a petició dels comitès provincials, que havien rebutjat públicament la continuïtat de Mugabe, no solament al capdavant del partit sinó també del Govern.

Els deu Comitès Coordinadors Provincials (PCC) de la ZANU-PF van acordar que Mugabe havia perdut el control del partit i del govern a causa d'una «incapacitat» derivada de la seva avançada edat (93 anys) i van lamentar que hagi permès la formació de faccions internes.

Paral·lelament, el diari estatal The Herald va informar que a l'hora de tancar aquesta edició se celebrava una nova reunió entre Mugabe i els alts comandaments de les forces armades, que mantenen el control del país, per negociar la sortida del poder de l'encara president. La televisió nacional va explicar que no es tractava d'un cop contra el president sinó d'una operació contra «criminals» del seu entorn als quals volien prendre el poder.