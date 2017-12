Gibraltar estarà inclòs en les negociacions

? La primera ministra britànica, Theresa May, va insistir ahir que Gibraltar no quedarà exclòs de les negociacions del Brexit, que han passat a la segona fase, centrada en la relació comercial entre Londres i Brussel·les. «No exclourem Gibraltar de les negociacions ni del període d'implementació (transició) ni del futur acord» amb la Unió Europea, va dir May a la sessió setmanal de preguntes a la primera ministra a la Cambra dels Comuns. La primera ministra va fer la breu referència a Gibraltar després que la premsa informés ahir que la UE pressiona el Regne Unit perquè resolgui amb Espanya el contenciós de Gibraltar si Londres vol aconseguir un acord sobre el període de transició. Davant d'una pregunta referent a un diputat, la primera ministra va deixar clara la seva posició en relació amb Gibraltar i va concloure aquesta referència amb un «puc assegurar això». El diari The Guardian va recordar ahir que a l'abril la UE havia insistit que Gibraltar quedés fora de tot futur pacte comercial amb Londres.