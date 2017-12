Xavier Gabriel decideix no obrir La Bruixa d'Or coincidint amb el dia del sorteig de Nadal

L'administració de loteria La Bruixa d'Or de Sort no ha obert les portes aquest divendres, coincidint amb el sorteig de la grossa de Nadal, i la imatge de passades edicions, amb munió de mitjans de comunicació seguint els moviments del seu responsable, Xavier Gabriel, no es repetirà. Gabriel ha comunicat, a través de les xarxes socials, que l'administració estarà tancada per ''particulars i a tots els mitjans de comunicació de premsa, ràdio i televisió''.

Aquest fet no es produïa des del 2003, any en què va repartir el seu primer premi de la grossa de Nadal. El tancament de La Bruixa d'Or coincideix en un moment en què la relació de Gabriel amb Sort no passa pel seu millor moment en haver criticat públicament l'ajuntament de Sort i alguns dels seus veïns. L'alcalde de Sort, Raimon Monterde, no es va quedar de braços plegats i va contestar, via carta, a Gabriel, demanant una disculpa ''sincera i honesta'' als veïns de Sort pels ''atacs'' i les ''acusacions d'immobilisme, ineptitud i inoperància'' a l'Ajuntament de Sort.

Durant aquests darrers mesos, La Bruixa d'Or, també ha estat protagonista per la seva marxa de Sort. Xavier Gabriel anunciava el trasllat de les seves empreses fora de Catalunya; la seu fiscal de l'administració a Madrid i la seu social a Navarra. Gabriel va afirmar que s'havia vist ''obligat'' a prendre aquesta decisió pel ''boicot'' de part del sector independentista i per les ''falsedats'' que s'han esbombat sobre la seva persona. Per aquesta qüestió va posar una denúncia als Mossos d'Esquadra.