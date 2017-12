«Espanya té un pollastre de collons», diu l'aspirant a president

El presidenciable de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, va valorar ahir els resultats electorals en una videoconferència amb futurs diputats de Junts per Catalu-nya. Durant l'emissió, i en to col·loquial, Puigdemont va resumir la seva anàlisi sobre la situació: «Espanya té un pollastre de collons», va assegurar.

En una intervenció per als mitjans, l'aspirant a repetir com a president de la Generalitat va proposar al president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, entaular un diàleg «sense condicions prèvies» per utilitzar una «recepta política» que desbloquegi la situació a Catalunya. Puigdemont va assegurar que «sempre he tingut com a via prioritària el diàleg» i que ha estat el Govern espanyol qui «ha optat per la unilateralitat».

En una roda de premsa en la qual va estar emparat per altres membres de la seva llista electoral, com Eduard Pujol, Aurora Madaula, Lluís Puig i Clara Ponsatí, Puigdemont va reclamar a Rajoy reunir-se «a Brussel·les o en un altre país de la Unió Europea, menys Espanya, per motius evidents». «Fins i tot puc anar a la Moncloa, si em donen garanties», va afegir en un moment Puigdemont, que va opinar que «seria un gest de bona voluntat per part del Govern espanyol voler reunir-se amb el representant de la majoria parlamentària independentista».

«El senyor Rajoy ho ha intentat tot menys una cosa, seure's a parlar», va afegir Puigdemont, que va dir que el president del Govern «té una oportunitat magnífica de començar a posar-se del costat de les solucions i no crear així més problemes». «És l'hora de la recepta de la política», va insistir Puigdemont, qui va recordar que va trucar a Rajoy per felicitar-lo per la seva elecció al Govern central el 2016, mentre que el polític gallec no va fer el mateix quan ell va ser elegit president de la Generalitat després dels comicis del 2015. «La història diu que jo aquest gest ja l'he fet altres vegades», va dir en ser preguntat sobre si esperarà a ser contactat pel Govern central o estaria disposat a prendre la iniciativa del diàleg. Puigdemont, però, no va aclarir què pensa fer en les pròximes setmanes.