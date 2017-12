El PNB creu que el País Basc i Catalunya poden aliar-se per al dret a decidir

El president del GBB, l'executiva del Partit Nacionalista Basc a Guipúscoa, i portaveu jeltzale al Parlament basc, Joseba Egibar, ha reconegut que no descartaria que pugui haver-hi una «coincidència» entre el País Basc i Catalunya per «obligar democràticament l'Estat a abordar el debat del dret a decidir». «La reflexió sobre una estratègia compartida és obligada. Hem d'ajuntar-nos amb els catalans, mirar-nos a la cara i veure què podem compartir», considera Egibar.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco recollida per Europa Press, Egibar afirma, a més, que els resultats de les eleccions catalanes passades han donat un «no categòric al 155 i a tota l'estratègia d'Estat que hi ha darrere». Egibar recalca que en aquesta estratègia «no només hi és el Govern de Rajoy, ja que també hi ha una participació directa de la Monarquia i el poder judicial».