El Parlament pot habilitar el vot telemàtic amb una reforma «exprés»

Els grups independentistes podrien modificar el reglament del Parlament per habilitar el vot telemàtic davant una eventual investidura de Carles Puigdemont (JuntsxCat), fent ús de la reforma avalada pel Tribunal Constitucional (TC) que permet tramitar propostes per la via de la màxima urgència. El reglament del Parlament de Catalunya, recollit per Europa Press, no permet el vot telemàtic com sí que passa en altres parlaments –inclòs, per exemple, el Congrés dels Diputats–i especifica que el candidat que vulgui ser investit ha de presentar davant el ple la seva proposta, de manera que es descarta que pugui fer-ho telemàticament.

Tampoc està permès el vot telemàtic i, per tant, ni Carles Puigdemont ni els diputats electes presos o que són a Bèlgica podrien votar en una investidura, de manera que es posaria en risc la majoria independentista.

Per reformar el corpus jurídic de la Cambra, el reglament fixa que ha de crear-se una ponència redactora perquè elabori en un termini de tres mesos una proposició de llei que ha de ser posteriorment aprovada pel ple per majoria absoluta –que els independentistes han reeditat després del 21-D.



«Absurd» i «deliri»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va titllar ahir «d'absurd» i «propi del deliri independentista» una possible investidura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a distància des de Brussel·les.

El diputat electe i fins ara portaveu parlamentari de C's, Carlos Carrizosa, va avançar ahir que el seu grup no donaria per bona ni reconeixeria i impugnaria una investidura de Puigdemont que es produís de manera «telemàtica» i sense la presència física del candidat a la cambra catalana.

També el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, va qualificar de «disbarat» i «espantall» el plantejament de la investidura telemàtica que proposa Junts per Catalunya.