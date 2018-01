Esquerra considera «poc probable» que Junqueras pugui sortir demà de la presó

ERC confia poc que el seu president, Oriol Junqueras, pugui sortir de la presó demà. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va opinar en una entrevista a Rac1 que hi ha poques possibilitats que el vicepresident destituït per l'Estat i empresonat des de fa dos mesos sigui alliberat demà. «El que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així», va apuntar Sabrià. Tot i això, va subratllar que hi ha plena confiança en l'equip jurídic del partit. Finalment, però, va assegurar que les decisions sobre els presos són «polítiques i no judicials», per la qual cosa es fa «difícil» preveure què passarà. Sabrià manté l'esperança de tenir «bones notícies» i confia que una eventual sortida de la presó de Junqueras beneficiaria la llibertat per a Quim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, citats pel propi Llarena per al dia 11.

Per la seva banda, l'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va assegurar que el programa i la campanya electoral d'ERC confirmen «que no hi ha riscos que justifiquin la mesura de presó».

En una entrevista a eldiario.es, el lletrat va defensar que el Tribunal Suprem deixi en llibertat Junqueras demà, quan el Tribunal Suprem revisi el seu empresonament.