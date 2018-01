Veïns de Castella i Lleó sol·liciten la fi de la concessió

La confederació d'Associacions de Veïns de Castella i Lleó (Cavecal) va sol·licitar al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, que retiri «immediatament» la gestió de l'AP-6 a la concessionària Iberpistas, segons va indicar l'entitat a través d'un comunicat remès ahir al vespre a l'agència de notícies Europa Press.

En aquest sentit, la Confederació va recordar que hi ha una sentència del Tribunal Europeu pel qual aquesta autopista hauria d'estar gestionada directament per l'Estat des del 2010 i haver-se convertit en autovia.

A més, va manifestar la seva «indignació» davant la gestió d'una situació «caòtica» que ha deixat milers de ciutadans «tancats» en els seus cotxes «a la seva sort» durant hores.

Així mateix, les associacions de veïns van demanar explicacions tant a la Delegació del Govern com al mnisteri de Foment pel «caos» produït a l'AP-6, la causa principal del qual atribueixen a la «falta d'organització i previsió». A més, van animar els ciutadans que presentin queixes i reclamacions tant a la concessionària com al ministeri perquè consti per escrit la protesta i es derivin responsabilitats.

Crítiques dels polítics

Podemos demanarà la compareixença del ministre de Foment, Íñigo de la Serna, pels fets d'aquest cap de setmana a l'AP-6, en què un miler de vehicles van quedar atrapats pel temporal de neu a Segòvia.

Per la seva part, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va remarcar ahir que tant el ministeri de Foment com la Direcció General de Trànsit hauran de donar «explicacions» per l'«absoluta falta de previsió» davant del temporal que va afectar el cap de setmana la Península i que, segons va afirmar, va provocar el «caos».

D'altra banda, el Grup Parlamentari de Ciutadans va demanar la compareixença dels ministres de Foment i d'Interior perquè donin explicacions pel caos que s'ha produït el cap de setmana en algunes carreteres i autopistes, especialment a l'AP-6, a causa del temporal de neu. El secretari general del GPCs, Miguel Gutiérrez, va assegurar que cal que De la Serna i Zoido expliquin al Congrés per què no es van tallar els accessos a l'autopista.