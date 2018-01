Comença el judici per una trama de corrupció vinculada a exlíders del PNB

La primera sessió del judici del cas De Miguel, en què s'investiga una presumpta trama de corrupció vinculada a exdirigents del PNB alabès, va començar a l'Audiència Provincial d'Àlaba, en una sessió en què la defensa del principal acusat, Alfredo de Miguel, va sol·licitar la nul·litat total del procediment per la «vulneració» dels drets del seu representat i per la possible «manipulació» de la gravació que va propiciar l'inici de les investigacions. En aquest procés sobre el cas de corrupció més gran de la història a Euskadi estan acusades 26 persones, que s'enfronten a condemnes que oscil·len entre els 7 i els 54 anys de presó.

A la sessió d'ahir, l'advocat de l'exnúmero dos del PNB d'Àlaba Alfredo de Miguel, a qui el fiscal considera el «cap» d'una presumpta trama de cobrament de comissions il·legals per la concessió irregular de contractes públics, va sol·licitar la «nul·litat total» del procediment. La defensa de De Miguel argumenta que en aquesta causa s'han conculcat els drets del seu representat, entre ells el dret a la intimitat, a la inviolabilitat del domicili i al secret de les comunicacions.

Així mateix, assegura que hi ha «indicis» que la gravació d'àudio en la qual es va sustentar la denúncia que va propiciar l'inici de les investigacions el 2009 -en què s'acredita la petició del presumpte pagament de comissions il·legals a una empresària- hauria pogut ser «manipulada».

L'advocat de De Miguel va explicar que la cadena de custòdia que havia de mantenir-se a l'entorn del dispositiu amb el qual es va efectuar la gravació va ser «vulnerada» durant el procediment, fet pel qual considera que aquesta prova està «contaminada» i no té «credibilitat».

Per la seva banda, la Fiscalia va proposar que se citi un ertzaina perquè acrediti el manteniment de la cadena de custòdia de la gravació, que va ser obtinguda per una empresària a la qual, presumptament, se li va reclamar el pagament de comissions il·legals per accedir a un contracte públic al Parc Tecnològic de Miñano.



El PP abandona una comissió

El Grup Parlamentari Popular va decidir abandonar la Comissió d'Investigació sobre Corrupció Política de l'Assemblea de Madrid per «falta de respecte a la institució» per part de l'oposició. Així ho van explicar el portaveu del PP, Enrique Osorio, i el portaveu a la Comissió d'Investigació sobre Corrupció, Alfonso Serrano. Aquesta decisió es pren després de la intervenció de la portaveu de Podem a la comissió, María Espinosa, en l'última sessió amb el president d'Adif, Juan Bravo.