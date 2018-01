Correa confessa que el Partit Popular li va fer pagaments amb diner negre

El cap de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha reconegut que el PP liderat per l'expresident de la Comunitat Valenciana Francisco Camps va pagar en negre els actes de les campanyes de les eleccions municipals del 2007 i de les generals del 2008 a l'empresa de la xarxa corrupta Orange Market.

«El pagament dels serveis professionals que es van oferir al PP de València en campanyes electorals i altres esdeveniments es van abonar de tres maneres: mitjançant factures correctes, mitjançant pagaments en B i mitjançant la creació de factures fictícies que es van enviar a diferents empresaris per feines no dutes a terme realment a les seves empreses», explica Correa en un escrit remès al Jutjat Central penal, en el qual ha tingut accés Europa Press.

En aquest escrit, l'empresari expressa la seva «voluntat d'esclarir els fets objecte d'acusació» i trasllada al jutge el seu «desig» de poder aconseguir un acord amb la Fiscalia Anticorrupció perquè la petició de la pena es rebaixi. Fonts fiscals han afirmat a Europa Press que el ministeri públic està obert a estudiar aquest atenuant que sol·licita Correa, però destaca que això mai no es traduirà en la seva excarceració.

Correa, que es troba a la presó complint condemna per una de les peces d'aquesta causa, s'enfronta a 24 anys i mig de presó per controlar un grup d'empreses que es va beneficiar d'adjudicacions públiques a la Comunitat Valenciana en aprofitar els seus contactes amb «determinades persones» que exercien un càrrec polític.

Dies abans que comenci el judici pel presumpte finançament il·legal del PP valencià, que arrenca dilluns vinent, 15 de gener, el cap de la Gürtel concreta al seu escrit que l'empresa Orange Market, el responsable de la qual va ser Álvaro Pérez 'el Bigotes', que és a la presó complint condemna pels mateixos fets que Correa, es va crear arran que les seves empreses deixessin de treballar per a la formació política a escala nacional. Continua dient que el Bigotes «tenia un contacte que li va presentar Francisco Camps» i que va ser el mateix expresident del PP de València «qui li va proposar fer actes» per a la formació política a la regió. Sobre la manera de fer els pagaments dels actes duts a terme per Orange Market, l'empresari reconeix el modus operandi que descriu el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, si bé assenyala que no coneix els «detalls de tals operacions».

Després de fer-se pública aquesta confessió, la diputada del PSPV-PSOE, Ana Barceló, va dir que el PP «hauria de de ser il·legalitzat» a causa de les seves «males pràctiques», i va remarcar que hi ha 126 persones vinculades al partit en més de 30 causes judicials a tot l'estat. La també secretària de Ciutadania dels socialistes valencians va dir que els empresaris han reconegut el finançament i han deixat el PP «sense defensa i sols a la banqueta dels acusats, demostrant que Camps era la baula perduda en tota aquesta trama».

La síndica del grup parlamentari Cs a les Corts Valencianes, Mari Carmen Sánchez, va dir ahir que «el PP no té temps suficient de demanar perdó per la pèssima imatge que s'ha donat de la Comunitat Valenciana durant els últims 20 anys».

La vicepresidenta i portaveu del Consell valencià, Mónica Oltra, va assenyalar el que ha fet la confessió de Correa és «dir alguna cosa que gairebé tothom ja sabia: que ens van saquejar i van muntar grans trames de corrupció al voltant dels grans esdeveniments».

El PP no va voler valorar la confessió de Correa.