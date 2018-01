Un porter de discoteca serà jutjat per violar una clienta

L'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dimarts a un porter d'una discoteca de la Ciutat Comtal que va violar una clienta quan anava a expulsar-la per causar molèsties a l'interior del local.

La Fiscalia demana set anys de presó per un delicte d'abusos sexuals per A.?. per violar la dona el 5 de novembre de 2011 després que el cambrer d'una barra el requerís per expulsar-la.

Segons l'escrit de la Fiscalia, el cambrer li va explicar que la víctima estava "en un estat notori i evident d'embriaguesa", causant molèsties i no havia pagat la consumició.

El processat va agafar a la dona, la va portar cap a la sortida però en lloc de fer-la fora la va introduir al lavabo d'homes i "conscient de la seva incapacitat de resistir-se i oposar-se pel seu estat d'embriaguesa" la va violar.

La dona, a conseqüència d'aquests fets, va patir un trastorn adaptatiu durant un mes que no va necessitar de tractament, i es demana a l'acusat que la indemnitzi amb 2.000 euros.