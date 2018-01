L'ANC recorda que els diputats escollits han de poder exercir la seva funció

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no entendria que es modifiqués la «majoria aritmètica clara» de què disposa l'independentisme al Parlament. Des de l'entitat, que ahir va reunir el secretariat nacional a Torroella de Montgrí, recorden que «és el poble de Catalunya» qui ha escollit els diputats i que per tant «han de ser ells» els qui representin els ciutadans. «Tots aquells que han sortit escollits [...] han de poder exercir la seva funció, malgrat que estiguin injustament empresonats», subratllava el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. L'entitat va aprovar un nou full de ruta que ha d'ajudar a «implementar la República», un camí «llarg i difícil», reconeix ara Alcoberro. En aquest sentit, una de les línies principals de l'ANC per arribar a l'objectiu consisteix a internacionalitzar el conflicte amb Espanya. «Ens caldrà una clara unitat d'acció per generar noves majories», afirma Alcoberro. D'altra banda, l'ANC i Òmnium proposen concentracions ciutadanes davant dels ajuntaments catalans dimarts per demanar la llibertat dels Jordi».