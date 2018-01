Les dues Corees desfilaran sota una mateixa bandera als Jocs d'Hivern de 2018

Les dues Corees han arribat aquest dimecres a un acord per desfilar junts sota la bandera d'"una Corea unida" a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'Hivern que se celebraran entre el 9 i el 25 de febrer a la localitat sud-coreana de PyeongChang, com a part de l'acostament entre Seül i Pyongyang.

Els països veïns s'han tornat a reunir aquest dimecres a la localitat fronterera de Panmunjom per acordar els detalls de la participació de Pyongyang en aquest esdeveniment esportiu, donant continuïtat així a la trobada del 9 de gener, el primer entre els dos països des de fa dos anys.

Entre els acords assolits aquest dimecres, han decidit desfilar junts, competir amb un equip conjunt d'hoquei femení i que Corea del Nord enviï 230 animadors i 30 taekwondistes per a una exhibició esportiva en el marc d'aquests Jocs Olímpics.

A més, organitzaran un esdeveniment cultural a la Muntanya Kumgang, a la costa nord-coreana, i faran un entrenament conjunt de ski al resort de Masikryong, també a Corea del Nord, segons ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

La possibilitat de cooperació entre les dues Corees va sorgir arran del discurs que el líder nord-coreà, Kim Jong-un, va pronunciar per Cap d'Any, en què va oferir un acostament bilateral. El president sud-coreà, Moon Jae In, ha confiat que els Jocs Olímpics donin una nova oportunitat al diàleg de pau.

Les negociacions a sis bandes per a la desnuclearització de la península de Corea es van suspendre el 2009 i des de llavors hi ha hagut diverses iniciatives per reactivar-però cap ha prosperat. Els contactes donin Panmunjom són la millor oportunitat en anys.

Aquests cara a cara han posat fre a l'escalada de tensió dels últims anys per les incessants proves nuclears i de míssils balístics realitzades pel règim de Kim Jong-un. En resposta, el Consell de Seguretat de Nacions Unides i alguns països han augmentat les sancions contra Pyongyang.

El president nord-americà, Donald Trump, ha atribuït l'actual distensió a la "ferma" postura que ha mantingut. El magnat nord-americà va dir que respondria amb "fúria i foc" a un eventual atac, després que Kim amenacés d'atacar el territori nord-americà a l'illa de Guam, a l'oceà Pacífic.