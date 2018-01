Ajornen el judici de Gürtel perquè Crespo i Pérez podrien confessar

Els advocats de l'exsecretari d'Organització del PP de Galícia i del responsable d'Orange Market, Pablo Crespo i Álvaro Pérez el Bigotes, respectivament, van sol·licitar ahir la suspensió del judici pel presumpte finançament il·legal del PP de la Comunitat Valenciana després de la confessió del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, i van anunciar que aportaran dades rellevants a la causa.

Els advocats Miguel Durán (de Crespo) i José Javier Vasallo (de Pérez) van fer aquesta petició a l'inici de la sessió d'ahir, i el jutge va atendre la petició suspenent el judici fins demà, quan es reprendrà amb la declaració de Crespo i que continuarà amb la del Bigotes. Abans de prendre aquesta decisió. el magistrat va preguntar a Durán que concretés si aquest interès d'interrompre temporalment, almenys 48 hores, la celebració del judici té relació amb la declaració de Correa.

El defensor del considerat número dos de la Gürtel ho va corroborar i es va disculpar per no haver-se expressat amb «tanta fortuna». «És públic i notori, i no s'escapa a l'enteniment de ningú», va subratllar Durán.

Així mateix, l'advocat de Crespo va confirmar al jutge que el seu client aportaria elements o fets rellevants per a la causa. En aquests termes es va pronunciar l'advocat del Bigotes, que es va adherir a allò que s'havia manifestat el seu col·lega, i cap de les parts presents en aquest judici s'ha oposat a què la sessió previstes per a aquest dimecres i dijous siguin suspeses.

Correa va afirmar aquest dimarts, durant la seva declaració, que el PP de la Comunitat Valenciana, i concretament l'exsecretari general del partit regional, Ricardo Costa, el qual indicava a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, els empresaris de la qual havien de facturar els actes de les campanyes de les eleccions municipals i autonòmiques del 2007 i de les generals del 2008 si «volien cobrar».

En aquesta línia, en un escrit dirigit al magistrat uns dies abans que comencés la vista oral, el líder de la Gürtel va reconèixer que el PP, llavors liderat per Francisco Camps, va pagar a Orange Market en negre i amb factures falses els serveis prestats per a l'organització de les campanyes electorals del 2007 i el 2008.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el PP va pagar a aquesta empresa un total de 3,4 milions d'euros en actes electorals i altres esdeveniments entre 2007 i 2008. Sobre les despeses electorals, es precisa que la formació política va abonar 2.030.000 d'euros, dels quals 1,2 milions van ser sufragats pels empresaris.

Duran va recordar que el seu defensat està en «situació de presó preventiva» i que li agradaria tenir un marge de temps per poder estudiar la confessió del líder de la Gürtel al costat d'ell «per veure si la línia d'estratègia de defensa pot ser la mateixa o experimentar variació».

Si Crespo i el Bigotes finalment accedeixen a fer una confessió durant la seva declaracions, seguint l'estratègia de col·laboració amb la Justícia amb Correa, la Fiscalia Anticorrupció podria atendre una rebaixa de la seva sol·licitud inicial de pena. A l'inici del judici, la fiscal Myriam Segura va anunciar que, si es corroborava que el líder de la Gürtel reconeix tots els fets, estaria oberta a atenuar la seva sol·licitud de condemna.