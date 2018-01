La Fiscalia arxiva la denúncia de Barcelona contra FCC

La Fiscalia provincial de Barcelona ha arxivat la investigació sobre presumptes irregularitats de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a Barcelona, que l'Ajuntament li va traslladar després de constatar un frau estimat en 3,3 milions d'euros en el contracte de neteja i recollida de residus. Fonts de l'Ajuntament han assenyalat a Europa Press que la Fiscalia ha conclòs que els fets no constitueixen un delicte, però no descarta que poguessin existir irregularitats contractuals, per la qual cosa «la via penal no segueix, però sí l'administrativa», que va iniciar el consistori.