Juncker assegura que facilitaria el reingrés del Regne Unit al club comunitari

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va insistir ahir a «estendre la mà» al Regne Unit perquè segueixi sent part de la Unió Europea i, després d'haver apuntat dimarts a la nit la possibilitat de revertir el Brexit, va dir ahir que encara després de la seva sortida serà possible el seu «reingrés» en el club comunitari.

«No fem fora els britànics, ens agradaria que es quedessin. I si així ho volen, haurien de poder fer-ho», va defensar Juncker en un debat davant el ple del Parlament Europeu reunit a Estrasburg (França).

El cap de l'Executiu comunitari va recordar que en una intervenció en la mateixa Cambra, tant ell com el president del Consell, Donald Tusk, van estendre la mà al Govern de Theresa May i als britànics per si es plantegen un escenari «diferent» al del Brexit.

Aquesta proposta, va lamentar, va ser rebuda amb certa «irritació» a Londres -tot i que el debat sobre un segon referèndum està obert al Regne Unit-, per la qual cosa Juncker assumeix que revertir el procés de sortida no es contempla a la capital britànica.

Per això, va insistit, «fins i tot si els britànics marxen, en aplicació de l'article 50», existeix l'article 49 del Tractat de la UE que «permet el reingrés».