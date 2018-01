L'advocat de Puigdemont diu que Espanya va retirar l'euroodre perquè «va entendre que perdria el cas»

L'advocat belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, afirma que la Fiscalia espanyola va decidir retirar l'euroordre contra Puigdemont i els consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les «un cop entès que perdrien el cas».

Segons revela en una entrevista a La Directa, la Fiscalia belga donava suport a l'extradició «completament», sobretot per «mantenir l'amistat amb els seus companys a Madrid», i es va esforçar, sense èxit, per persuadir el tribunal pertinent. Amb tot, la justícia belga va convèncer l'espanyola que la seva petició d'extradició seria rebutjada pels tribunals belgues i va ser llavors quan, segons Bekaert, es va retirar l'euroordre. En la conversa amb el mitjà, l'advocat també assegura que el seu client només pot tornar a Catalunya si es retira l'ordre de detenció nacional contra ell i no descarta que en el futur, si Puigdemont es queda a Bèlgica, pugui haver-hi una segona petició d'extradició. «La magistratura espanyola no es rendeix», diu.

Per il·lustrar-ho Bekaert cita l'exemple d'un client basc que va viure a Bèlgica durant deu anys com a ciutadà europeu. «Després, l'Estat espanyol va tornar a demanar la seva extradició per uns fets que havien passat feia més de trenta anys, fins a dues vegades», apunta. Segons l'advocat, les extradicions per una ordre de detenció europea s'apliquen en el 99% dels casos i només es pot aturar «quan hi ha risc de violacions de drets humans o per falta de criteri de doble incriminació –els delictes han d'existir en els dos països».

El darrer, diu, va ser «l'essència» de la seva defensa i ho resumeix fent-se una pregunta: «Si els fets haguessin succeït a Bèlgica, serien sancionables?». «La resposta és òbvia: no», assegura.

«Si el Parlament flamenc hagués organitzat un referèndum sobre la independència de Flandes i consegüentment l'hagués proclamada i executada, ni amb tots els esforços del món podries posar els ministres a la presó», assevera.

Defensa que en aquest cas «el màxim que es podria fer seria anar al Tribunal Constitucional i anul- lar la decisió». «Però no es pot a sobre [d'aplicar el 155] castigar el president i consellers, personalment». Bekaert ho troba «molt exagerat» i denuncia que era «claríssim» que els punts d'acusació –com els delictes de sedició o rebel·lió– estaven «fets a mida».

En la conversa, el lletrat defensa que independentment de la legalitat del referèndum de l'1-O aquest «no es podia aturar amb violència», ja que és «totalment antidemocràtic». Bekaert va més enllà i afirma que la «mentalitat anticatalana del franquisme ha anat ressuscitant recentment».

Quan es tracta de bascos i catalans, diu, l'Estat espanyol «perd tota la racionalitat» i quan es tracta de la unitat d'Espanya «Franco segueix viu». Tot i que admet que Espanya ha canviat durant els últims quaranta anys, també apunta que no existeix el sentit de justícia que pot haver-hi a Bèlgica. «Aquí som una democràcia des del 1830, però a Espanya tot això és molt recent», afegeix el lletrat belga.