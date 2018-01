El Bigotes implica Francisco Camps en el judici de la Gürtel valenciana

El responsable de l'empresa Orange Market, considerada la filial valenciana de la trama Gürtel, Álvaro Pérez El Bigotes va asse-nyalar ahir divendres que l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va ser qui donava les instruccions d'abonar els serveis a través de factures falses a nom d'altres empreses.

Durant la declaració a preguntes de la fiscalia en el judici a l'Audiència Nacional, Álvaro Pérez va apuntar que durant una reunió va expressar a l'exsecretari general del PP valencià Ricardo Costa els seus dubtes de cobrar d'aquesta manera pels problemes que podria comportar.

Segons la declaració de Pérez, en aquell moment Costa va telefonar per traslladar aquests dubtes «a la persona amb qui ho consultava sempre tot», que li va dir que era l'única manera de cobrar, «i aquesta persona és Francisco Camps».

Tant el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, com el número dos, Pablo Crespo, han afirmat que va ser Costa qui els va indicar que si «volien cobrar» havia de facturar els esdeveniments a «determinats empresaris», sense concretar qui havia pres aquesta decisió.

Pablo Crespo va reconèixer divendres que el PP de la Comunitat Valenciana, liderat llavors per Francisco Camps, va pagar amb diners en negre els esdeveniments i actes electorals de les campanyes municipals i autonòmiques del 2007 i de les generals del 2008 que van contractar amb l'empresa Orange Market.

Durant la seva declaració en el judici pel presumpte finançament il·legal del PP valencià, Crespo –que s'enfronta a 22 anys de presó– ha corroborat el que ja va confessar el líder de la trama cor-rupta, Francisco Correa. A preguntes de la fiscal Myriam Segura va explicar que una part dels esdeveniments que va realitzar Orange Market per als populars valencians van ser pagats en «efectiu», i que va ser uns diners que «no es van declarar», ja que va ser integrada en la seva totalitat a la «caixa 'b' del senyor Correa».

«L'altra part de treballs per al PP van ser pagats pels empresaris que van prestar aquí declaració», va afegir. Aquests empresaris han arribat a un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció després de reconèixer que van sufragar de forma il·legal els actes de la formació política. Segons l'escrit d'acusació d'Anticorrupció, el PP va pagar a Orange Market un total de 3,4 milions d'euros en actes electorals i un altre esdeveniment entre el 2007 i el 2008.

Això sí, Crespo va negar rotundament que es paguessin comissions als polítics valencians: «En cap cas, el PP era el nostre client, nosaltres érem el proveïdor i no hi va haver mai cap qüestió d'aquest tipus». Va aclarir que va ser ell mateix, «com a persona de confiança» de Correa, qui «va transportar» els diners en negre des de València fins a Madrid per guardar-lo en la caixa 'b' de la Gürtel.

El número dos de la Gürtel ha apuntat que, tot i que ell que gestionava i supervisava el funcionament de totes les empreses de Correa, no estava en l'activitat diària d'Orange Market. D'això s'encarregava Álvaro Pérez, El Bigotes, que era el que tenia «els contactes amb el PP».

«Sé que tenia molta relació amb persones del PP perquè m'ho explicava», va dir Crespo. «El seu treball era la captació del negoci i el PP era el millor client que tenia», va afegir.