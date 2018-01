L'advocat de Puigdemont insisteix que el viatge a Dinamarca és «arriscat»

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha reiterat aquest dilluns al matí que el viatge de l'expresident a Dinamarca és "arriscat" i no ha descartat cap escenari. "S'han valorat molts escenaris i tot és gairebé possible", ha valorat aquest matí, en declaracions a RAC1, en què tampoc ha descartat que la Fiscalia i el jutge "ja tinguin pactat que no es pugui cursar l'euroordre a temps". "Espanya no es pot arriscar a fer un altre ridícul", ha afegit l'advocat de Puigdemont. D'altra banda, ha qualificat d'"insòlit" que la Fiscalia emetés una nota de forma preventiva. "Sembla que el què volia era quedar bé amb l'opinió pública. La possibilitat és que hagin pactat que ells queden bé actuant amb duresa però que hagin pactat amb el jutge que no la tramiti o que no ho faci a temps", ha continuat.

Per Jaume Alonso Cuevillas, si avui no es cursa l'euroordre no vol dir que es pugui acabar fent des d'un altre lloc. "Ho pot fer en qualsevol moment", ha afegit. "El país que rep l'euroordre ha de mirar si hi ha doble incriminació i si el país que demana l'entrega, Espanya, ha complert les garanties processals exigibles mínimes. Això és el que Bèlgica va considerar que no s'havia complert", ha explicat.

En cas que finalment es cursi, per l'advocat es podria donar el cas que pogués demanar la delegació de vot de cara el debat d'investidura, previst per als propers dies. De totes maneres, ha assegurat que el viatge a Dinamarca no ha estat per forçar aquesta situació. "Hi ha anat perquè li han demanat. La conferència la va acceptar fa temps. Després ha coincidit per dates amb la investidura i això ha obert tot de possibilitats", ha aclarit.