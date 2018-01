Puigdemont no descarta assistir a la sessió d'investidura

Carles Puigdemont no descarta assistir presencialment al Parlament de Catalunya per a la sessió d´investidura. Així ho ha assegurat durant una breu atenció als mitjans que ha ofert des del Parlament de Dinamarca, després de reunir-se amb un grup de diputats del país.

En ser preguntat per les seves intencions i per la marxa enrere en la petició de la delegació del vot, Puigdemont s´ha limitat a explicar que "no descarta res", sense donar més detalls al respecte.

En aquest sentit, ha considerat que el seu retorn a Catalunya com a president i sense ser detingut seria "el senyal més clar de restitució democràtica" a Espanya i a Catalunya. És per això que ha demanat al govern espanyol que "contribueixi a fer possible" la seva tornara però "amb seguretat i tranquil·litat".

D´altra banda, ha titllat de "delirants" els arguments del jutge per rebutjar l´activació de l´euroordre, i ha demanat al ministre de l´Interior, Juan Ignacio Zoido, que "no especuli ni reforci les fronteres" per ell.

Aquestes declaracions de Puigdemont arriben 24 hores després que el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, el confirmés com a candidat a la presidència de la Generalitat arran de la ronda de contactes mantinguda amb membres de les diferents formacions amb representació parlamentària.

Malgrat l'anunci de Torrent encara és una incògnita saber com es durà a terme la sessió, així com la presència o no de Puigdemont a l'hemicicle. El que sí s'ha confirmat, però, és que el president del Parlament viatjarà aquest dimecres a Brussel·les per tal de reunir-se amb Carles Puigdemont i amb la resta de diputats d'ERC i JxCat que són a la capital belga.