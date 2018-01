El TS absol de vuit avortaments il·legals el ginecòleg Carlos Morín

La sala segona del Tribunal Suprem (TS) ha rebaixat la condemna al ginecòleg Carlos Morín en absoldre'l de vuit dels 11 avortaments il·legals pels quals va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona, encara que la pena seguirà sent de 18 mesos de presó, segons va informar l'alt tribunal en un comunicat. Així, el Suprem ha condemnat a 18 mesos de presó per tres delictes d'avortament il·legal el doctor Carlos Morín, propietari de dues clíniques ginecològiques de Barcelona, i el psiquiatre Pascual Javier Ramón Mora, com a autor i cooperador necessari, respectivament, segons va publicar La Vanguardia. La sala els absol de vuit delictes més en entendre que no hi ha proves «suficientment contundents» que les intervencions d'interrupció de l'embaràs es van produir fora dels supòsits permesos per la llei.