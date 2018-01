Turquia arresta 24 persones per fer comentaris sobre Síria a les xarxes

Un total de 24 persones han estat detingudes a Turquia per criticar a les xarxes socials l'operació militar que el país ha desplegat a la regió siriana d'Afrin contra les milícies kurdes, per considerar que promouen les accions de la Unió Democràtica Kurda (PYD ) i el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK). El ministeri d'Interior va indicar ahir en un comunicat recollit per l'agència de notícies Anatòlia que les detencions són fruit d'una macrobatuda duta a terme entre el 15 i el 22 de gener per tot Turquia. A més dels 24 detinguts, 12 terroristes han estat «neutralitzats» i vuit, arrestats.