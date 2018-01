Un altre brot de sarna, aquest a Sant Joan Despí, afecta 4 empleats de l'Hospital Broggi

Un nou brot de sarna afecta 4 empleats de l'Hospital Broggi de Sant Joan Despí, segons ha anunciat el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, i s'investigarà si va haver-hi un desajustament entre el diagnòstic i la comunicació a autoritats sanitàries en el brot de l'Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).

En roda de premsa aquest dijous, la Conselleria de Salut ha descartat com a hipòtesi inicial una relació entre els brots, encara que ha demanat prudència fins a esclarir els resultats de l'enquesta epidemiològica que duen a terme tècnics de Salut.

En el que va d'any Catalunya ha registrat set brots de sarna, que han afectat a 59 persones, i entre els quals destaquen els dos viscuts al Moissès Broggi i el Sant Joan de Reus (35 casos); aquest últim, considerat el més gran en afectats en un centre sanitari en els últims vuit anys.

La resta de brots sorgits aquest any s'han detectat en tres residències geriàtriques, amb 3, 4 i 5 casos, respectivament; en una família amb quatre afectats; i en una escola de la Riera (Tarragona), amb altres quatre casos.

Guix ha subratllat que la sarna és una patologia menor que no és de declaració obligatòria, tret que es doni en forma de brots amb múltiples afectats, davant el que ha anunciat una investigació sobre la conducta de l'Hospital Sant Joan de Reus.

Augment de casos



"No és que hi hagi més casos, sinó que el circuit de declaració de malalties ha funcionat molt millor, i s'han produït declaracions que en altres moments no s'haurien donat", ha subratllat Guix sobre l'auge d'aquesta patologia per paràsit.

La sotsdirectora de Vigilància i Resposta d'Emergències, Mireia Jané, ha explicat que de 2010 a 2017 Catalunya va registrar 115 brots, que van afectar 947 persones; i, del conjunt, un 3% van tenir lloc en infraestructures sanitàries, i la majoria (un 41%) en geriàtrics.

"Fins el 2014 i 2015, estàvem davant xifres bastant estables d'al voltant de 10 i 15 brots a l'any, i fins ara s'ha produït un augment de la declaració pels esforços que hem fet que indiquen una major sensibilització i coneixement" en gestionar brots, ha remarcat.

Prevalença de l'1%



Segons ella, la sarna és una malaltia lleu que afecta totes les ètnies i classes socials, i és endèmica dels països càlids i d'Europa de l'Est i sud-est asiàtic, on les taxes de prevalença aconsegueixen nivells del 20%, enfront de el 1% d'Espanya en general i Catalunya en particular.

El cap del Servei de l'Hospital Dos de Maig de Barcelona, Joan Antoni Smandia, ha explicat que "no és un indicatiu de brutícia, falta d'higiene ni deixadesa, ni suposa cap tipus de risc general", en preguntar-se-li el motiu de l'augment, ha afegit que és volàtil com un viatge a l'exterior i un contacte pell amb pell.

Picor noctura i grans vermells



Ha assimilat el contagi d'aquest tipus de paràsits en forma d'àcars als polls, i ha significat com a símptoma d'alerta la picor nocturna i la presència de petits grans vermells en aixelles i plecs dels genitals, com a motius clars de consulta.

L'expert constata un període d'incubació de dues a sis setmanes, que poden fer que una persona contagiï, i ha ressaltat l'efectivitat del tractament.