La policia escorcolla les seus d'Òmnium, l'ANC i el CTTI per ordre del jutge Llarena

La Guàrdia Civil va requerir al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI), a l'Hospitalet de Llobregat, l'abocament dels correus electrònics de l'expresident del Govern Carles Puigdemont, els exconsellers del seu Executiu, la mesa del Parlament de la legislatura anterior i dels representants dels grups parlamentaris.

Ho va fer a requeriment del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la causa pel procés sobiranista, dins d'una peça separada oberta el 12 de gener que era secreta, segons van indicar a Europa Press fonts coneixedores de la investigació.

La Guàrdia Civil també es va personar el matí d'ahir a les seus d'Òmnium i l'ANC, on van demanar l'abocament dels correus electrònics de Jordi Cuixart (president d'Òmnium) i Jordi Sànchez (expresident de l'ANC) des de mitjan 2016, en una diligència en la qual van ser-hi presents els seus advocats, Marina Roig i Jordi Pina, respectivament.

A Òmnium Cultural, cinc agents de paisà acompanyats d'un secretari judicial es van personar per requerir l'abocament del correu corporatiu del seu president, Jordi Cuixart, a la presó provisional per aquests fets, entre intervinguts d'abril del 2016 i final d'octubre del 2017, segons va explicar en declaracions als periodistes el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri.

De la mateixa manera, guàrdies civils de paisà es van presentar a la seu de l'ANC per demanar els correus de Sànchez (també empresonat des de fa 100 dies) des del 28 abril del 2016 fins ahir del seu empresonament, va explicar el seu advocat, Jordi Pina.

Precisament, després de fer aquestes diligències, l'instructor de la causa Pablo Llarena va dictar una providència per la qual aixeca el secret que hi ha des del 12 de gener en la investigació de la causa.

El secret estava relacionat amb els escorcolls ja realitzats aquest dimecres i ja no persisteixen les raons per mantenir el secret sobre les actuacions realitzades i la causa torna a estar íntegrament a la disposició de totes les parts personades en el cas, ja que fins al moment l'única part que coneixia aquesta causa secreta era la Fiscalia.



Queixes contra l'operatiu

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i el de l'ANC, Agustí Alcoberro, van lamentar que l'entrada de la Guàrdia Civil a les seus d'ambdues entitats coincideixi amb el centèsim dia a la presó del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez.

En declaracions als mitjans davant d'Òmnium, Mauri va considerar que l'actuació de la Guàrdia Civil a la seu de l'entitat és «un element més d'aquesta situació d'absoluta anormalitat democràtica i judicialització de la política» que es viu a Catalunya.

Va valorar que, durant el dia en què es compleixen 100 dies de la «vergonya democràtica» de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, la Guàrdia Civil entri per primera vegada a la seu de l'entitat, amb 56 anys d'història i 100.000 socis, referent en l'àmbit de la cultura i els drets civils a Catalunya, va destacar.

I, en declaracions davant la seu de l'ANC, Alcoberro va assegurar que li sap «molt greu» que l'operació dictada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena coincideixi amb l'efemèride, encara que va destacar que el treball de la Guàrdia Civil es desenvolupa de forma normal.

Així mateix, va destacar que els correus que puguin interessar en la causa oberta contra Sànchez per presumpta sedició són «els que pot tenir un president de l'ANC».

Ambdues entitats van insistir a demanar a la ciutadania que no acudís davant les seves seus i que s'informessin a través dels mitjans i de les xarxes socials. Mauri va explicar que, com que la situació és de calma, agraeixen el suport rebut però «avui no fa falta que vingui ningú aquí. La situació és normal i controlada dins del context actual».