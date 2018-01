La Junta Electoral de Barcelona sanciona TV3 amb 4.000 euros

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha sancionat TV3 per la cobertura informativa del Concert per la Llibertat al TN Vespre del 2 de desembre i per la cobertura informativa de TV3 i del 3/24 de la manifestació a Brussel·les del 7 de desembre. Es dóna el cas que TV3 no va emetre la manifestació –celebrada ja en campanya electoral– de forma íntegra, sinó que es va limitar a fer connexions cada mitja hora amb la capital belga. En canvi sí que va transmetre el Concert per la Llibertat, tot i que en aquest cas va tenir lloc el 2 de desembre, abans de l'inici de la campanya electoral dels comicis celebrats el dia 21 de desembre passat.

La Junta Electoral també ha multat Catalunya Ràdio per dos editorials de la conductora d'El Matí de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, del 28 i el 30 de novembre.

Les quatre sancions es produeixen arran de quatre denúncies presentades pel Partit Popular, i cadascuna d'aquestes és de 1.000 euros.

Els serveis jurídics de la CCMA estan treballant per presentar el recurs corresponent contra les sancions proposades per la Junta Electoral.