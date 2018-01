Nous controls policials a La Jonquera pel possible retorn de Puigdemont

La policia espanyola i la Guàrdia Civil ha establert dos controls policials a l'accés a l'autopista a La Jonquera aquest dilluns en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura previst per demà. Agents dels dos cossos policials han aturat i escorcollat diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls, també s'ha activat la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior. Diverses patrulles també estan fent registres a El Pertús. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar dimarts passat que blindarien les fronteres i que es reforçarien els controls per evitar que Puigdemont pogués entrar a Catalunya i arribar al Parlament encara que fos dins del "maleter d'un cotxe".