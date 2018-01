La Fundació Princesa de Girona no podrà entregar els premis a l'Auditori

L'Ajuntament va comunicar ahir a la Fundació Princesa de Girona que no podrà utilitzar els espais de l'Auditori-Palau de Congressos ni el recinte de Fira de Girona per a la cerimònia anual de lliurament dels Premis FPdGi, acte presidit tradicionalment pel rei Felip VI.

La tinenta d'alcalde Glòria Plana va recordar que l'entrega dels guardons es fa a final de juny, quan està previst que comencin unes obres «de gran envergadura» que obligaran a tenir els equipaments tancats durant tot l'estiu. Tot i que l'argument principal són les obres, Plana no amagava que la situació política hi té «alguna cosa a veure». «Si en el seu moment el rei no va ser capaç de reconèixer els fets de l'1-O, no crec que a la major part de la ciutadania li sàpiga greu que no pugui venir a la ciutat», afirmava. L'Ajuntament no ha ofert cap espai alternatiu. A final d'octubre, el consistori va aprovar una moció per declarar el rei persona non grata. La FPdGi va afirmar haver rebut la comunicació i va assegurar que estan treballant per buscar un espai alternatiu, sense concretar si serà o no a Girona.

La FPdGi va anunciar fa uns dies que Girona tornaria a acollir els premis amb la presència del monarca Felip VI. Segons Plana, «ara s'han desencallat els processos [per fer-hi les obres] i comptem poder-les començar a partir del mes de juny. Els ho hem notificat formalment avui [ahir per al lector] perquè tinguin prou temps per trobar alternatives si així ho volen». Plana assegura que no hi ha opció d'endarrerir l'inici de les obres: «si no, no tindrem temps, necessitem els mesos de juny, juliol i agost, que són els que menys activitat tenim, per arribar al setembre amb els treballs pràcticament acabats». L'Ajuntament de Girona no ha ofert cap espai alternatiu a la Fundació Princesa de Girona perquè pugui mantenir el lliurament dels premis a la ciutat. A més de la moció per declarar Felip VI persona non grata a la ciutat, l'equip de govern també va decidir vetar la presència de l'Estat i la casa reial als actes municipals i va resoldre no assistir als que organitzin ells o als que hi siguin presents (com és el cas dels premis FPdGi).

Segons van anunciar a final del 2016, Fira de Girona invertirà 1,5 milions d'euros (MEUR) per posar al dia l'equipament i obrir una nova entrada que doni al parc de la Devesa, que es convertirà en la principal.



Crítiques del PPC

La portaveu del grup municipal del PPC, Concepció Veray, va criticar les «excuses» que, segons afirma, ha posat l'Ajuntament de Girona a la Fundació Princesa de Girona. Veray sosté que el motiu real per denegar el permís d'ús de l'equipament respon «únicament a una qüestió política». En aquest sentit, la portaveu va denunciar ahir que la voluntat de l'alcaldessa i del seu equip de govern és «vetar tot allò que no sigui independentista» i destacava que ho fan encara que «perjudiqui la imatge de la ciutat i la seva projecció internacional».

Segons Veray no tenien coneixement que les obres comencessin aquest estiu i creu que l'equip de govern s'ho treu «de la màniga. Estan intentant convertir Girona en un gueto independentista on no tingui cabuda res ni ningú que no pensi com ells», i recriminava a l'alcaldessa «la seva actitud sectària». Per a Veray, «l'únic que fa és crear més divisió i confrontació dins de la societat gironina, fet que posa en risc la convivència a la ciutat».