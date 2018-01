Arrimadas denuncia la «farsa» de Puigdemont

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dimecres que el candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu una cosa en privat i una altra en públic: "És una farsa", ha declarat els periodistes en els passadissos del Parlament.

"Mas allà dels missatges, aquí fa molt de temps que diuen una cosa en privat i una altra en públic, que això és una farsa que està fent molt mla a Catalunya", ha dit en referència als missatges publicats de Puigdemont ha enviat a l'exconseller Toni Comín, segons ha informat Telecinco.

En els missatges reproduïts per la cadena, Puigdemont dona per conclós el seu full de ruta independentista, i afirma que els seus l'han "sacrificat" i que li han fet mal amb calúmnies, rumors i mentides.

Arrimadas ha assegurat que ell és el primer que sap des de fa molt temps que no tornarà a ser president, per la qual cosa "ha arribat l'hora de la veritat i de dir la veritat a la seva pròpia gent".

Creu que els independentistes han il·lusionat la gent i li "han mentit prometent una cosa que no arribarà mai", i Arrimadas ha afegit que no ha llegit els missatges publicats, però que molts diputats independentistes han reconegut en converses privades que el procés independentista no arribaria a bon port.

"Estan fracturant la societat catalana per res. Perquè no són valents per sortir i dir 'Mirin, senyors, el procés no va enlloc'. Però no ho volen reconèixer perquè els falta valentia per reconèixer en públic el que molts diuen en privat des de fa molt", ha conclòs.