L'exdiputat cupaire Joan Garriga, jutjat per falta a l'autoritat per una discussió

L'exdiputat de la CUP i exregidor de l'UM9 de Sant Pere de Ribes Joan Garriga va ser jutjat ahir per un delicte de falta de respecte a l'autoritat arran d'una discussió amb el regidor del PSC Francisco Perona. El socialista, membre del govern municipal, va denunciar Garriga i tres dels seus familiars per haver-lo intimidat i prohibit intervenir en una concentració el 2 d'octubre, en la qual el govern volia condemnar l'atemptat gihadista a Marsella. La concentració, però, estava convocada prèviament per ANC i Òmnium per condemnar l'actuació policial durant el referèndum del dia anterior.