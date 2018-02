El jutge imputa Villar Mir per la caixa B del PP d'Aguirre

L'Audiència Nacional ha citat a declarar com a imputat en la trama Púnica l'expresident d'OHL Juan Miguel Villar Mir i l'empresari Javier López Madrid, pel presumpte pagament de comissions per adjudicacions de contractes públics dependents de la conselleria de Transports de la Comunitat de Madrid, presidida per Francisco Granados. El jutge els cita el 6 de febrer pels delictes de prevaricació, malversació, frau, suborn, organització criminal, blanqueig de capitals, falsificació de documents mercantils i tràfic d'influències.