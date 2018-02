Llarena retorna sense entrar a valorar l'escrit de Puigdemont sobre la seva condició de diputat

El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa per rebel·lió contra el Govern i els 'Jordis', Pablo Llarena, ha retornat sense entrar a valorar l'escrit que la defensa de Carles Puigdemont va presentar sobre la seva condició de diputat. El lletrat del president destituït, Jaume Alonso-Cuevillas, va presentar un escrit al Tribunal Suprem on comunicava la seva condició de diputat que li permetia "gaudir en plenitud dels seus drets i prerrogatives", especialment el d'immunitat parlamentària. Ho va fer dos dies després que el Tribunal Constitucional tombés una investidura a distància de Puigdemont i dictés que, en cas de voler assistir presencialment, necessitaria una autorització judicial. Puigdemont va decidir no fer cap pas per demanar aquesta autorització i el seu lletrat va presentar un escrit defensant la seva condició de diputat. Llarena ha retornat l'escrit presentat per la defensa de Puigdemont sense fer-li cap comentari. Només assenyala que no està personat a la causa i que no ho estarà fins que "se'l trobi o es posi a disposició del tribunal".