La marmota Phil augura un llarg hivern

L'hivern durarà sis setmanes més, segons ha pronosticat la marmota Phil. Aquest matí l'animal ha vist la seva ombra, el que significa que segons la tradició en el seu petit poble de Filadèlfia (Estats Units), que el temps seguirà sent fred sis setmanes més.

El 'Dia de la marmota' se celebra cada 2 de febrer. La marmota Phil, de Punxsutawney, es va fer mundialment coneguda gràcies a la pel·lícula 'Groundhog Day' (en castellà, 'El dia de la marmota'), estrenada el 1993 i protagonitzada per Bill Murray i Andie MacDowell.

Cada any, el 2 de febrer, els mestres de cerimònies encarregats del Punxsutawney Groundhog Club (el Club de la Marmota de Punxsutawney), són els encarregats de custodiar l'animal i oficiar la tradició, que inclou l'arribada de la marmota davant els seus "milers de seguidors" i la lectura del progrés, que varia en funció de si, al sortir, l'animal veu la seva ombra o no.

El sistema és el següent, si el cel està cobert, Phil es quedarà a l'aire lliure i llavors el temps d'hivern finalitzarà aviat, però sis el cel està clar i Phil pot veure la seva pròpia ombra, tornarà a la fossa i el temps d'hivern durarà almenys sis setmanes més.

L'esdeveniment se celebra des de 1886 i més enllà de la tradició i el ritual, els responsables de la mateixa expliquen que en l'origen es troba l'observació del comportament dels animals que hibernen per tractar de pronosticar el temps.

"Així, si al sortir de la fossa la marmota veu la seva ombra, torna a la seva fossa i s'entén com un senyal que el temps fred serà llarg. En canvi, si el dia està ennuvolat i no hi ha sombres, s'entén com un anunci de primavera i la marmota roman sobre la superfície ", explica el Club de la Marmota de Punxsutawney.