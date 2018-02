Incidències a la C-16 i la C-25 a causa de la neu

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'Alerta del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya NEUCAT per les incidències que s'estan produint a eixos importants com la C-16 i la C-25 on en els següents trams és obligatori l'ús de cadenes: a la C-16 en sentit Nord (el Túnel del Cadí ha activat el Pla Autoprotecció en Pre-Emergència), i a la C-25 en sentit Girona (a Espinelves).



La mobilitat viària la resta de la tarda vespre pot ser complicada perquè és obligatori circular amb cadenes a moltes vies, com per exemple a Guardiola de Berguedà, Cercs, Castellar de N'Hug, Bagà, Puigcerdà, i Organyà, la Seu d'Urgell entre altres. Consulteu les vies actualitzades al web del Servei Català de Trànsit.





Protecció Civil demana no desplaçar-se a les vies afectades per la neu sense tenir el vehicle convenientment preparat amb. Les màquines llevaneus estan treballant per netejar les vies però continua nevant amb intensitat.