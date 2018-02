El Govern vol ampliar la presó permanent revisable a altres delictes

El Govern vol ampliar la presó permanent revisable a delictes que provoquen un «patiment afegit» als familiars de les víctimes. Per exemple, a «violadors i assassins que han actuat amb especial acarnissament o que han ocultat el cadàver de la seva víctima». Així ho va expressar el president del Govern, Mariano Rajoy, a la clausura de la convenció sobre presó permanent revisable del partit a Còrdova.

Actualment, va defensar Rajoy, a Espanya s'aplica aquest tipus de presó per a 8 delictes, mentre que a Alemanya és per a 20 i a Itàlia, per a 19. El cap de l'Executiu va defensar que es tracta d'una pena «proporcionada al tipus de crims que castiga». El PP portarà al ple del Congrés, el proper 13 de febrer, el debat d'una proposició no de llei que persegueix que l'oposició renunciï a derogar la pena de presó permanent revisable que el govern de Rajoy va impulsar el 2015.

El president del Govern va explicar que «entén» que alguns discrepin de l'aplicació d'aquesta pena i va dir que «estan en el seu dret». Però va assenyalar que «la majoria dels espanyols saben que el que és permanent és el dolor d'un pare o una mare d'un menor assassinat. I aquest dolor, per desgràcia, no és revisable». Rajoy va afegir que «8 de cada 10 espanyols donen suport a la mesura». El cap de l'Executiu va destacar que no es tracta d'una cadena perpètua, sinó de «protegir la societat de delinqüents perillosos», i va manifestar que les prioritats de l'Estat passen per la «seguretat i la llibertat».

Paral·lelament, el ministre de Justícia, Rafael Català, va assegurar que «és una pena que està orientada a protegir els ciutadans de persones que han comès delictes gravíssims i que han de demostrar que s'han rehabilitat per sortir al carrer». Un tipus de persones a qui «ningú vol sotmetre els nostres fills ni nosaltres mateixos», va dir.

Per altra banda, Juan Carlos Quer, pare de la noia assassinada Diana Quer, va assegurar davant centenars de persones que van desplaçar-se fins a A Pobra per retre un últim homenatge a Diana que «hi ha un abans i un després, us ho puc assegurar». Emocionat, i en nom de la mare i la germana de Diana, el pare de la jove va destacar el «nivell de potència» del missatge de la seva filla, que «s'ha ficat a la llar de totes les persones d'aquest país», i ha portat al fet que, en menys de 10 dies, la petició per al manteniment de la presó permanent revisable hagi superat els dos milions de suports. El missatge, va continuar Juan Carlos Quer, és un toc d'atenció per dir que «ja n'hi ha prou».