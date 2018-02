La Fiscalia podria haver frenat una investigació contra Albiol

L'excap de la Fiscalia de Barcelona i gironina Ana María Magaldi

hauria frenat una investigació per prevaricació contra Xavier García Albiol, candidat del PP a Catalunya, poc abans de les eleccions del 21 de desembre, segons va avançar ahir el mitjà eldiario.es. La investigació estaria relacionada amb la concessió d'ajudes milionàries des d'una fundació participada per l'Ajuntament de Badalona al Joventut, l'equip de bàsquet en què va jugar de jove el dirigent popular. A la investigació també hi estaria involucrat el director de l'Incasòl, Damià Calvet, per presumpte tracte de favor al Joventut mitjançant ajudes amb fons públics a una fundació i operacions urbanístiques especulatives.

El cas, però, no va arribar als jutjats i es va donar per tancat. En la resolució per arxivar les diligències, signada el 6 de novembre passat, la llavors responsable de la Fiscalia de Barcelona va considerar que les ajudes podrien haver estat il·legals, però va descartar que tinguessin transcendència penal. Segons va considerar, el cas s'havia de resoldre per la via administrativa. Ana María Magaldi va arxivar el cas el 6 de novembre, abans de jubilar-se aquest gener.

Les ajudes haurien estat atorgades pels diferents governs municipals des del 2002, amb exercicis en què arribaven a superar els 500.000 euros.



Albiol nega els fets

El president del PP català i exalcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va dir ahir que l'Ajuntament no va destinar «ni un sol euro del consistori» a ajudes i subvencions al Club Joventut de Badalona.

Albiol va recordar que el 2002 es va crear, sota mandat socialista a l'Ajuntament, una fundació per promocionar el bàsquet a la ciutat, i que es destina diners als clubs de Badalona a través d'aquesta fundació, que rep diners de tercers pel cànon d'explotació del centre comercial Màgic. «Aquest sistema de col·laborar amb el bàsquet neix el 2002, segueix amb dos alcaldes socialistes, amb mi i, ara, amb una alcaldessa de la CUP», va dir. Va assegurar que quan va accedir a l'alcaldia va contractar un secretari general extern de la fundació, que destina uns 700.000 euros anuals al Joventut -on s'inclou el manteniment del pavelló olímpic municipal– i de 150.000 a 200.000 euros a la resta de clubs de la ciutat.