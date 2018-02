Renfe presenta EVA, un servei d'alta velocitat 'low cost' entre Barcelona i Madrid

Renfe també s'apunta a l'oferta 'low cost'. A partir de l'any vinent, l'empresa oferirà EVA, un servei d'alta velocitat que unirà Barcelona i Madrid amb bitllets a un cost un 25% menor que els de l'AVE convencional. Inicialment hi haurà cinc freqüències diàries per sentit i es calcula arribar al milió de passatgers a l'any. A continuació t'expliquem tot el què se sap del nou servei EVA de Renfe.

Què és exactament EVA?



EVA són les sigles al revés d'AVE. El seu primer itinerari serà Barcelona-Camp de Tarragona-Madrid, i tindrà El Prat de Llobregat com a centre d'operacions. Així, l'estació de partida no serà Barcelona-Sants, com ho és per l'AVE, i és que Renfe valora que aquesta infrastructura ja un alt grau d'ús. Com a punts positius, El Prat resulta una bona alternativa a causa de la seva proximitat a l'Aeroport i la seva interconnexió entre diverses maneres de transport, com Rodalies, Metro, autobusos i taxis.

EVA incorporarà els últims avanços del mercat, ja que el bitllet no existirà en paper, sinó que serà digital, i integrarà en un mateix tiquet tots els sistemes de transport, alhora que la identificació dels passatgers podrà ser biomètrica.

El nou servei requerirà l'adequació de tres trens AVE, dotant-los de vagons amb taules de sis seients perquè les famílies i grups puguin viatjar junts, s'habilitaran espais per a persones amb equipatges especials, com a esquís; s'eliminarà la cafeteria tradicional i s'instal·larà una sala d'usos múltiples amb zona de 'vending', alhora que també s'habilitaran espais per a mascotes i zones infantils.

Els trens d'EVA estaran dotats de wifi, els viatgers podran compartir la ruta d'arribada i s'oferirà una apli que connectarà el passatger amb el trajecte, que l'informarà sobre el punt en què es troba, activitats d'interès en la destinació i llocs per on passa el comboi a través de la realitat augmentada.

Oferirà bitllets més competitius en preu premiant a viatgers recurrents i, fins i tot, analitzant la possibilitat de tenir una tarifa plana: "Es tracta que el tipus de viatge i el preu puguin configurar-se en funció de cada viatger aproximant-nos al màxim en la personalització del servei".

EVA busca captar un milió de viatgers



L'estimació inicial és començar amb cinc freqüències diàries per sentit i transportar 1.050.000 passatgers anuals, dels quals 400.000 procediran del cotxe i 250.000 seran nous passatgers, i encara que el servei s'estendrà en el futur a altres corredors, s'ha escollit la relació Barcelona-Madrid perquè és la que més trànsit registra i de major valor afegit.

Inversió de 2 milions d'euros a El Prat



Perquè l'estació del Prat pugui fer front a aquest nou servei d'alta velocitat, s'escometrà una reforma de les seves instal·lacions que comportarà una inversió de dos milions d'euros, i també es dotarà d'un aparcament per a vehicles elèctrics.

Segons Renfe, un 25% de la població resident a l'àrea metropolitana de Barcelona triga menys a arribar a l'estació del Prat de Llobregat que a la de Barcelona-Sants.